وزير بريطاني: أوروبا لا تقوم بأفضل ما لديها لحل مشكلات الشرق الأوسط

الدوحة- سبوتنيك. وأوضح بيرت، خلال ندوة نقاشية اليوم السبت ضمن فعاليات "منتدى الدوحة"، المنعقد بالعاصمة القطرية، "أعتقد أن هناك دورا للأطراف الجانبية، بالنسبة لمشاكل المنطقة، أحيانا لا نقوم بأفضل المستويات، وينبغي على الأوروبيين أن يكونوا حذرين، وأن لا يعملوا إلا عند دعوتهم".

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وأضاف "المنطقة يجب أن تعلم أن مشكلاتها غير مرتبطة بالدور الأوروبي".

واعتبر بيرت أنه عندما تتوقف الدبلوماسية، فإن المشكلات تبدأ من جديد، مشيرا إلى أن المبعوثين الأوروبيين إلى المنطقة "يقومون بدور مهم".

وبين الوزير البريطاني أن بلاده وأوروبا تواجه مشكلات، لا تتوقف عند حدود "بريكست"، ولكن هناك مشكلة اللاجئين أيضا وغيرها.

كما لفت إلى أن على أوروبا أن تبقى في المنطقة، وأن تقوم "بدور أكبر"، خاصة وأن هناك مشاكل متعلقة بزيادة عدد سكان المنطقة في 2050، وإيجاد فرص للشباب.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، افتتح اليوم السبت، منتدى الدوحة 18، وقال وفي كلمته، إن موقف بلاده لم يتغير من حل الأزمة الخليجية، وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية، مجددا التأكيد على أن "الحوار هو الذي يكسر الهوة بين الفرقاء مهما اشتدت الخلافات"، وذلك وفقا لقناة "الريان" الرسمية القطرية.