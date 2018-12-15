مصر.. محاولات إطفاء حريق هائل في حقل بترول والجيش يتدخل

القاهرة / الخليج 365

تستمر محاولات الأجهزة المصرية، السبت، في إطفاء حريق "هائل" داخل حقل بترول شمال شرقي مصر اندلع مساء الجمعة، وسط تدخل من الجيش والدفاع المدني.

ونقلت وسائل إعلام محلية صباح السبت عن "علي حمادة" رئيس مدينة رأس سدر (شمال شرق) قوله، إن حريق حقل البترول لا يزال مستمرا حتى الآن.

وأكد أن هناك جهودا مضنية من قبل الشركة العامة للبترول ومحافظة جنوب سيناء والقوات المسلحة، لإخماد الحريق الذي ما زال مشتعلا منذ أمس، أي ما يقرب من 12 ساعة.

وأرجع ذلك إلى أن عمق البئر وكمية الغاز والزيت الموجود داخلها كبيران، لذلك صعب التغلب على الحريق.

ووفق بيان، الجمعة، قالت وزارة البترول المصرية، إنه: "شب حريق بالبئر التنموى عسل 34 الذي يقع في منطقة صحراوية على بعد 35 كم جنوب مدينة رأس سدر (شمال شرق)، بسبب تدفق مفاجئ نتيجة زيادة ضغط الغاز".

وأضافت "جارٍ حاليا عمليات السيطرة على الحريق من خلال سيارات إطفاء قطاع البترول والدفاع المدني والقوات المسلحة، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لإخماد الحريق والتعرف على أسبابه وملابساته".

وأكدت أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

وفي 6 ديسمبر / كانون الأول الجاري، اندلع حريق كبير في أحد مستودعات المواد البترولية التابعة لشركة "الإسكندرية للبترول" بمحافظة الإسكندرية (شمال)، إثر حالة من التقلبات الجوية شهدتها البلاد مؤخرا.