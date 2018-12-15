مصرع عامل وإصابة آخر نتيجة صعق كهربائي في #المجاردة

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صحيفة الخليج الالكترونية
لقي عامل مصرعه صعقاً فيما أصيب آخر، وذلك بسبب التماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة بمركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة.
وأوضحت بلدية المجاردة عبر حسابها الرسمي في تويتر أن البلدية قامت بتركيب عدد من أعمدة الإنارة بمركز أحد ثربان التابع للمحافظة.
وأشارت إلى أنه أثناء نقل وتركيب أحد الأعمدة تسبب تلامس بين أحد الأعمدة والضغط العالي في حدوث التماس، مما نتج عنه وفاة أحد العمال على الفور وإصابة آخر.
وتشير المعلومات إلى أن الوافدين من جنسية عربية يعملان بإحدى المؤسسات الوطنية المختصة بتركيب وصيانة أعمدة الإنارة.
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