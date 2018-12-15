ولي_العهد يشرف الجولة الكبرى لـ #سباق_فورملا_اي_الدرعية النهائي

صحيفة الخليج الالكترونية

انطلق قبل قليل السباق النهائي لفورملا إي الدرعية بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وشهدت فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، في الدرعية إقبالاً كبيراً من قبل جمهور السباقات العالمية للفورمولا والسياح والزوار من جميع أنحاء العالم لا سيما الحضور الكبير من قبل الجمهور من داخل المملكة.

وكانت الفعاليات المصاحبة لمهرجان سباق فورمولا إي الدرعية انطلقت أول أمس، حيث فتحت الدرعية أبوابها للزوار ابتداءً من الساعة 4 عصرًا فيما تمتد الفعاليات على مساحة 180 ألف قدم مربعة، إلى جانب مجموعةٍ متنوعة من المناطق الثقافية والترفيهية والتراثية، والمناطق المخصصة للمأكولات والتسوق.