فرنسا.. توقيف 64 من المشاركين في احتجاجات #السترات_الصفراء

صحيفة الخليج الالكترونية

ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، القبض على 64 من المشاركين في تظاهرات السترات الصفراء، في السبت الخامس لاحتجاجات فرنسا.

وعززت الجهات الأمنية من تواجدها في أنحاء البلاد، ونشرت عشرات الآلاف من عناصر الشرطة في أماكن تجمعات المتظاهرين، منهم 8 آلاف في باريس.

وشددت الجهات الأمنية في فرنسا إجراءات الأمن في محطات القطارات وحول البنوك والمراكز الحيوية.