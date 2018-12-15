- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، واجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت – بفضل من الله – عن ضبط تشكيلٍ عصابي والقبض على عناصره وعددهم ثلاثة متهمين (مواطن ونازحٍ ويمني/ جميعهم في العقد الثالث من العمر).
وبين المتحدث أن الدلائل المتوفرة أشارت إلى امتهانهم السرقة من المحلات التجارية ومكاتب الشركات والمؤسسات في عدة مواقع بمدينة الرياض ومحافظتي الخرج والدلم بعد اقتحامها عنوه وتكسير أقفالها الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.
وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (97) حادثة جاوزت قيمة المسروقات بها حوالي مليون و300 ألف ريال، حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة.
شكرا لقرائتكم خبر عن #الرياض.. الإيقاع بعصابة خطيرة ارتكبت 97 جريمة بنفس الطريقة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .