الرياض.. الإيقاع بعصابة خطيرة ارتكبت 97 جريمة بنفس الطريقة

صحيفة الخليج الالكترونية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، واجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت – بفضل من الله – عن ضبط تشكيلٍ عصابي والقبض على عناصره وعددهم ثلاثة متهمين (مواطن ونازحٍ ويمني/ جميعهم في العقد الثالث من العمر).

وبين المتحدث أن الدلائل المتوفرة أشارت إلى امتهانهم السرقة من المحلات التجارية ومكاتب الشركات والمؤسسات في عدة مواقع بمدينة الرياض ومحافظتي الخرج والدلم بعد اقتحامها عنوه وتكسير أقفالها الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (97) حادثة جاوزت قيمة المسروقات بها حوالي مليون و300 ألف ريال، حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة.