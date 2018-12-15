الأردن.. وفاة مواطن سعودي وآخر كويتي إثر تصادم مروع

صحيفة الخليج الالكترونية

أسفر حادث تصادم مروع في منطقة صحراوية بالأردن، عن وفاة مواطن سعودي وكويتي وإصابة آخرين.

وتفصيلاً، وقع التصادم بين مركبتين تحمل إحداهما لوحات سعودية والأخرى كويتية، أثناء مطاردتهما لأحد الطيور.

وكانت المركبتان تقل كويتيين أحدهما ضابط أصيب إصابة متوسطة، فيما توفي الآخر، والمركبة الأخرى تقل سعوديين توفي الأول وأصيب الآخر بإصابة وصفت بالمتوسطة، وأردني مرافق إصابته متوسطة.

وعلى الفور تم نقل المصابين عن طريق الدفاع المدني الأردني إلى مستشفى الرويشد الحكومي شرقي الأردن.

ومن جانبه، أوضحت السفارة السعودية في الأردن أنها تتابع مجريات الحادث، مشيرة إلى نقل المصاب إلى المدينة الطبية في عمان.

وأضافت أنه يجري حالياً نقل جثمان المتوفى إلى المملكة، مقدمة تعازيها لذويه.