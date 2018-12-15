مركز_الملك_سلمان_للإغاثة يواصل تمكين الأسر السورية المحتاجة في قطاع الثّروة الحيوانيّة

الخليج - واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعمه لقطاع الثروة الحيوانية للأسر الأكثر احتياجًا في سوريا إذ يعد إلى جانب القطاع الزراعي من أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي وسبل العيش لمعظم الأسر.

وقدم فريق المركز 364 نعجة، مع توفير الأعلاف بنوعيها المركبة والمالئة مجانًا لـ 182 مستفيدًا، بمعدل نعجتين لكل مستفيد في قرى “احتيملات” و “حور النهر” و “اسنبل” و “الحميدية” و “الخالدية” و “العيون” و”كفر الورد” و “مزرعة كفر الورد” في منطقة أعزاز بمحافظة حلب السورية.

ويستهدف المشروع الأسر الأشد احتياجا من المقيمين والنازحين ذوي الخبرة السابقة في تربية المواشي من خلال تقديم الأغنام والأبقار ودعم الأعلاف والعناية البيطرية واللقاحات ضمن مدة تنفيذ المشروع.

وتأتي هذه الجهود الإنسانية والإغاثية من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب السوري خلال أزمته الإنسانية الراهنة.