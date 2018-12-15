شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الأسرار الكاملة.. حملة قطرية تركية ضد المملكة (تقرير) والان مع التفاصيل

في الساعات الأخيرة إنكشفت الخطة القطرية التركية الجديدة ضد المملكة السعودية، في محاولة من الطرفين للإساءة لسمعة السعودية.

وتفرض السعودية وحلفاء لها مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر بتهمة التقارب مع إيران وبدعم الإرهاب، وكانت تركيا أشد المدافعين عن قطر منذ إقرار المقاطعة.

فكشف خطاب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن نيته المبيته في الإضرار بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن طريق استغلال قضية مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي على الأراضي التركية.

واعتبر المحللون، أن أردوغان أكثر رئيس في العالم حاليًا سجن الصحفيين وأودى بحياة كثير من الضحايا في حملته على الأكراد، لا يهمه من قضية خاشقجي إلا تقويض صورة بن سلمان، الذي رأى في نهجه تهديدًا لنفوذ تركيا وحلفائها من “الإخوان المسلمين” في المنطقة.

أردوغان ألمح، في خطاب الأخير موجه لأنصاره إلى أن مساعيه ضد ولي العهد السعودي نجحت، قائلًا: "تابعنا ما جرى بالأمس (عن قضية خاشقجي) في مجلس الشيوخ الأمريكي، والأمر لن يتوقف على ذلك بل سيتواصل ويتطور، لأننا أمددنا الأمريكيين وجهاز استخباراتهم بكل المعلومات”.

وأضاف قائلًا: "التسجيلات الصوتية تكشف عن أشخاص مقربين من ولي العهد السعودي ضمن الفريق القادم إلى إسطنبول، ولعبوا دورًا فاعلًا في الجريمة”، لكن أردوغان اعترف كذلك ضمنيًا بأنه معزول في موقفه ضد محمد بن سلمان، قائلًا: "للأسف، بعض الأوساط والدول في العالم الإسلامي لم تتحدث عن الحق والحقيقة في إطار العدل"، بخصوص قضية مقتل خاشقجي على حد زعمه.

و كشفت صحيفة "سبق" السعودية عن السبب الحقيقي وراء هجوم السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الذي يشغل منصب عضو مجلس الشيوخ رفيع المستوى عن ولاية ساوث كارولينا منذ عام 2005، على المملكة العربية السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على خلفية قضية الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت الصحيفة إن جراهام يقود حملة تحريض شعواء ضد المملكة في الكونجرس الأمريكي مطالبا بفرض عقوبات أمريكية و إجبار الإدارة الأمريكية على اتخاذ موقف أكثر تشددًا مع حليفتها السعودية، مشيرة إلى التحول المفاجئ في سياسته تجاه المملكة حيث كان معروفا بعلاقته الطيبة مع الرياض ودعمه للمملكة لتقويض النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، موضحة أنه في 2016 استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد وفد من الكونجرس برئاسة جراهام.

وأكدت أن السبب الحقيقي لهذا التحول علاقة جراهام المميزة بقطر والتي تبلورت بعد زيارة قام بها عبد الله بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، لولاية ساوث كارولينا في فبراير 2018؛ لبحث فرص الاستثمار في الولاية، وإنعاش اقتصادها الذي لا يدخل ضمن قائمة أهم اقتصادات الولايات الأمريكية، وتوقيع مذكرة تفاهم تقوم بموجبه الدوحة ومدينة تشارلستون "ثاني أكبر مدن ولاية ساوث كارولينا" بتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية.

وأوضحت أن الزيارة شملت أيضا مقابلة جمعت رئيس جهاز قطر بالسيناتور بصفته عضو كونجرس رفيع المستوى عن الولاية، وأحد أهم الساسة على الساحة الأمريكية للحديث عن الاستثمار في العقارات والبنية التحتية والقطاعات الأخرى، من بعدها توطدت العلاقة بالدوحة أكثر فأكثر عقب زيارة جراهام للسفارة القطرية بواشنطن ولقائه وزير الدفاع القطري في مطلع أغسطس الماضي للحديث حول العلاقات العسكرية بين البلدين.

و قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، إن الحملة القطرية الممنهجة ضد السعودية منهج مسجل للدوحة في استهداف جيرانها.

وكتب قرقاش، في تغريدة على حسابه على "تويتر" مساء الجمعة: "الحملة القطرية الممنهجة ضد السعودية وقيادتها ليست بالجديدة أو بالمستغربة بل إعادة إنتاج لمنهج مسجل وموثق في استهداف الدوحة لجيرانها، والمنطقي أن الدور التركي في سعيه لاستهداف الرياض سيضر بموقع أنقرة في المنطقة وسيساهم في انحسار نفوذها".

وفي تلميح للسياسة التركية المتبعة والقطرية على حد سواء، قال: "الغريب في الاستقطاب الذي تشهده المنطقة غياب المنطق وضياع البوصلة وتباين القول والفعل، فلنتمعن في من يدعي أنه يحمل لواء الديمقراطية وفي من يدعو لحرية الصحافة وفي من يوظف الخطاب الديني لأغراضه السياسية؟".

يذكر أن قرقاش كان أشار قبل يومين أيضاً إلى انتهازية السياسة القطرية. وأوضح قائلاً: "اعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية وشهدناها في قمة الرياض، فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار وفي الآن ذاته تبحث عن صلح "حب الخشوم"، موقف يتجاهل معاناة المواطن القطري، وجلّ همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مشاعا لمؤامراته وأحلامه".