شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تجدد احتجاز رجل على خلفية التخطيط لمؤامرة إرهابية والان مع التفاصيل

أمرت محكمة سويدية أمس الجمعة، بتجديد احتجاز رجل انتظاراً للمحاكمة للاشتباه في تخطيطه لهجوم إرهابي، بعد يوم من اعتقاله في غرب السويد.

ووفقاً لصحيفة الاتهام، فإنه يشتبه في ارتكاب الشاب (22 عاماً) جرائم تتعلق بأسلحة نارية.

وعقدت جلسة الاستماع السرية في محكمة بمقاطعة غوتنبرغ.

ووفقاً لصحيفة الاتهام أيضاً، فإنه يشتبه في أنه تم التخطيط لتنفيذ الهجوم في الفترة ما بين 1 سبتمبر (أيلول)، و12 ديسمبر (كانون الأول).

وقال محامي الرجل للصحافيين، إن موكله نفى هذه المزاعم.