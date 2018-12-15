شكرا لقرائتكم خبر عن يكشف الأمراض القاتلة.. تعرف على جهاز «PCR» الذي تم تشغيله بمطار المدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة: دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تشغيل أول جهاز PCR متنقل، بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة. ويكشف الجهاز عن 7 أمراض قاتلة، وهي: إنفلونزا الطيور، والحمى القلاعية، واللسان الأزرق، وطاعون المجترات، والحمى المالطية، وحمى الوادي المتصدع، وفيروس كورونا.

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