شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة من وزارة النقل لقائدي المركبات أثناء الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
قدمت وزارة النقل نصائح مهمة لقائدي المركبات تحثهم فيها على الحرص أثناء هطول الأمطار على مسك مقود السيارة بكلتا اليدين، والابتعاد عما قد يشتت الانتباه مثل الهاتف الجوال أو حتى الاستماع للراديو.
وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع “تويتر”، إنه من الأهمية معرفة أن مكابح السيارة يمكن أن تتأثر بالمياه ويحدث الانزلاق المفاجئ.
وأشارت إلى ضرورة حرص السائق على ترك مسافة كافية عند تجاوزه لمركبة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن استخدام المكابح بقوة، إلى جانب تجنب التجاوز في المناطق التي لا تكون فيها الرؤية واضحة.
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