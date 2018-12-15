شكرا لقرائتكم خبر عن طعنات مجهولة.. مواطن يترجل من سيارته ويسقط ميتًا في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

توفي مواطن، فجر أمس الجمعة، على قارعة الطريق في شرائع مكة، وذلك إثر ترجله من سيارته وسقوطه على الأرض، واتضح بعدها تعرضه لعدد من الطعنات.

وقالت مصادر إن مواطناً ثلاثينياً، أوقف سيارته بجوار حديقة بمخطط الشرائع 11، ونزل منها غير أنه سقط على الأرض، وعلى ملابسه آثار دماء.

ووفقاً لـ “مصادر إعلامية” فإن شرطة الشرائع وفرق الهلال الأحمر بمكة باشرت الحادِث، حيث تبين بعد الكشف على المواطن أنه فارق الحياة متأثراً بالطعنات التي تعرض لها، وأنه لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة.