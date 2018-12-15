الخارجية السعودية ترحب باتفاق السويد حول اليمن

عبرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عن ترحيب المملكة بما تم التوصل إليه من اتفاق في السويد بين وفد الحكومة اليمنية والوفد الحوثي، مؤكدة أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ملتزمة بالوصول إلى الحل السياسي في اليمن بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.





وقال مصدر مسؤول إن المملكة تثمن دور الحكومة الشرعية للتوصل إلى هذا الاتفاق، كما تثمن للسويد استضافتها للمفاوضات، مطالبا الحوثيين بتغليب مصلحة الشعب اليمني بالوصول إلى حل سياسي شامل بناءً على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.

وأكد المصدر المسؤول أن تسليم ميناء الحديدة يعد خطوة مهمة للمساعدة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق وإيصال المساعدات إلى مستحقيها، مختتما تصريحه بالتأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني.