الإمارات تثمن دعم رومانيا بشأن الترشح على المقعد العربي في مجلس الأمن

أشادت دولة الإمارات بموقف رومانيا الداعم لترشحها للمقعد العربي في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للفترة 2023/2022.

وبعث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، برسالة خطية إلى تيودور ميليشكانو وزير خارجية رومانيا، تتعلق بترشيح الإمارات للمقعد العربي لمجلس الأمن.

وقام الدكتور أحمد عبدالله سعيد المطروشي، سفير الإمارات لدى رومانيا، بتسليم الرسالة خلال استقبال وزير الخارجية الروماني له في العاصمة بوخارست.

ونقل السفير المطروشي، خلال اللقاء، تحيات وتمنيات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لنظيره الروماني بدوام التوفيق والسداد وللشعب الروماني الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

وقال إن الإمارات تثمن دعم رومانيا القيم لترشح الدولة للمقعد العربي في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الإمارات كانت عضوا غير دائم في مجلس الأمن منذ عام 1986 حتى عام 1987 لإيمانها بأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لا يزالان من المنصات التي لا غنى عنها لحل النزاعات وتعزيز السلام والأمن، مؤكدا تطلع الإمارات بكل فخر للقيام بتلك الخدمة مجددا كعضو في هذه الهيئة الدولية الحيوية.