المبعوث الأممى لليمن: بعثة لمراقبة هدنة وقف إطلاق النار فى الحديدة

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دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، لنشر عاجل لمراقبى الأمم المتحدة للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار فى ميناء ومدينة الحديدة الاستراتيجية.

وقال جريفيث وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت “إن التواجد السريع فى المكان جزء ضرورى من الثقة المطلوبة المصاحبة لتطبيق اتفاق الخميس” بين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين، الذى تم التوصل إليه بعد 8 أيام من المفاوضات فى السويد.

وأضاف أن الميجور جنرال باتريك كاميرت الهولندى سيقود بعثة المراقبة، ويمكن أن يتواجد فى المنطقة بحلول منتصف الأسبوع المقبل .ش

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