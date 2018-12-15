تردد أمس أن كمال شقاق استقال من عضوية مجلس المريخ ونتمنى أن يكون خبرا صحيحا.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** يلعب المريخ كبير البلد مساء اليوم باستاد عطبرة امام الامل في الدوري الممتاز ونأمل أن يستمتع الجمهور بمباراة قمة في كل شيئ خالية من التشنجات والمشاحنات في الملعب وفي المدرجات ونقول المدرجات لانه لم يحدث أن لعب المريخ باستاد عطبرة دون أن يتعرض لمضايقات وتصرفات بلهاء من بعض المحسوبين علي الرياضة .

** الامل وطيلة تاريخه في الدوري الممتاز انتصر علي المريخ مرة واحدة أو مرتين ويدخل الملعب اليوم بعد أن خسر آخر مبارياته في الدوري الممتاز امام حي الوادي نيالا ويتطلع لتعويض الهزيمة بالانتصار علي الاحمر واستعد جيدا للقاء

** المريخ وبعد عودته من الجزائر تدرب علي فترتين في غياب مدربه الزولفاني واختتم استعداداته بتدريب أجراه مساء أمس بملعب عطبرة بعد ان وصل الي هناك ظهر أمس وتخلف خمسة من لاعبيه هم بكري المدينة وخالد النعسان واحمد آدم وسومانا ومحمد داؤد بسبب الإصابة والمرض وحاجات تانية ما نعاني ويطمع المريخ في العودة لصدارة المجموعة ونأمل أن توفق قناة الملاعب في نقل المباراة بدون قطوعات

** مجلس المريخ وفي خطوة تجد منا الإشادة جدد الثقة في المدرب يامن الزولفاني بالأغلبية الساحقة وغايتو جعفر قريش وعلي أسد اول مرة يعملو ليهم فايدة

** بهذا أدرك الزولفاني من هم أعدائه في مجلس المريخ ولا أدري كيف يتعامل معهم ويقال أن كمال شقاق كان الأكثر تشددا في ابعاد الرجل .

** أعداء الزولفاني في مجلس المريخ ما بعيد يحفرو ليهو ويحاربوه تحت تحت وبالمناسبة نتسأل من يقوم بتسريب وإذاعة أسرار اجتماعات مجلس المريخ وأين السرية في الاجتماعات …الان كل الشعب السوداني عرف من هم أعداء الزولفاني وهذا ما كان سيحدث لو طبق المجلس سياسة السرية في اجتماعاته وقام باختيار ناطق رسمي يقوم بإبلاغ الأجهزة الإعلامية بقرارات المجلس بعد صياغتها جيدا

** ما ممكن .الشارع كله يعرف أسرار اجتماعات مجلس المريخ يا أخ جعفر قريش

** تجديد الثقة في الزولفاني ضربة معلم لأننا مع استقرار التدريب ولأن الوقت غير مناسب في التعاقد مع مدرب جديد والامنيات للزولفاني بالتوفيق وان يلحق بمباراة اليوم

** قطب المريخ في الدوحة العاصمة القطرية الدوحة خالد التلب قام بتحفيز حارس المرمي منجد النيل المتألق في مباراة الجزائر بعشرة آلاف جنيه وتسلم الحارس العملاق الحافز من زميلنا العزيز اسماعيل حسن بالمكتب التنفيذي للمريخ بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي …شكرا التلب والحافز نرجو أن يكون دافعا لحارسنا وفارسنا منجد للمزيد من الإبداع

** شعب المريخ يريد أن يعرف هل تسلم مجلس المريخ ٢٠٠ الف دولار حافز دور الثمانية في البطولة العربية واذا تم التسليم ما هي أوجه الصرف والمعروف أن المريخ بدون أمين مال الان بعد إقالة عبدالصمد

** ظهير المريخ الأيسر احمد آدم .هل هو مصاب حقيقة وما هي حقيقة إصابة بكري المدينة وقد أكد أحد أعضاء مجلس الإدارة عودته للملاعب بعد عشرة أيام وقالت اخبار وتقارير اخري أن العقرب لن يعود الا بعد شهرين

** قرعة دور الثمانية في دوري الأبطال العرب تجري بعد غد الاثنين ونؤيد اقتراح الزميل الأستاذ كمال حامد بأن يمثل المريخ في حفل القرعة أحد أعضاء رابطة مشجعي الاحمر بالرياض اذا أجريت في الرياض لتقليل الصرف ونفس الشيئ ممكن أن يحدث اذا أقيمت في أبوظبي فللمريخ رجالاته هناك

** محمد المصطفي وزة يشغل منصب رئيس الاتحاد المحلي بالأزهري يترشح لرئاسة اتحاد الخرطوم …كيف حدث هذا وهل يسمح القانون بذلك

** فوز الرجل النشط جمال احمد عمر الكيماوي بمنصب نائب رئيس اتحاد الخرطوم مسألة وقت

** لم تصلني اي دعوة لحضور فعاليات الدورة الرياضية الكبري المقامة بمدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور ..ليه كده يا صديقي السلطان حسن برقو ..هذا مع أمنياتي الطيبة بنجاح الدورة

** تعامل حضاري ورياضي للاخ ذكي حاج علي بعد إخفاقه في انتخابات منصب الرئيس باتحاد بورتسودان

** قلوبنا مع الهلال وهو يخوض معركته الأولي امام الأفريقي مساء غد بعيدا عن الاهل والديار وان يعود بنتيجة مرضية ونتمني أن يواصل الازرق المشوار بقوة في دوري أبطال أفريقيا وان يواصل الاحمر المشوار بقوة أكبر في دوري الأبطال العرب

** ما رأيكم لو أحرز المريخ البطولة العربية وأحرز الهلال البطولة الإفريقية

** من يدير لقاء اليوم بين المريخ والأمل ….نرجو أن يكون حكم صاحب شخصية والا يتهاون في تطبيق القانون .

** الزعفوري مدرب اللياقة هل يقود الهلال في دوري المجموعات اذا كتب للهلال الصعود

** نهنيئ الاخ د جعفر محمد علي بالفوز الكاسح في انتخابات كلية اتحاد الخرطوم رئيسا لمنطقة الخرطوم وممثل لاندية الدرجة الثالثه

** اتحاد الخرطوم فرغ من وضع برمجة دوري الدرجات الثلاث .الأولي والثانية والثالثة ..برافو

** كنت اعتقد ان فريق التحرير البحرواي الفريق العريق مازال في الدرجة الأولي

** الاجتماع الذي عقد في منزل الزعيم محمد الياس لعدد من محبي المريخ أعلن انحيازه الكامل لمجلس المريخ الحالي وما في داعي للدخول في تفاصيل

** محاولات لاعادة ود الشيخ لرئاسة المريخ وربنا يسهل

** الحمد الله انفرجت ازمة البنزين والجاز اصلح كثير ونرجو أن تنتهي صفوف الرغيف الي غير رجعة

** وطن مالك زمام امرو ومتوهج لهب جمرو

** آخر دبوس

** تردد أمس أن كمال شقاق استقال من عضوية مجلس المريخ ونتمنى أن يكون خبرا صحيحاش