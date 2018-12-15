من صف لي صف !!.. بقلم محمد عبد الماجد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• عبدالواحد واقف في صف البنزين…ضرب ليه (رقم غريب).
• الرقم الغريب عادة بكون كله (ستات).
• هو في صف البنزين قعد يفكر ..يرد ام لا يرد؟.
• الرقم لمن يكون فيه (ستات)، عادة بكون جايب ليه مصيبة.
• اصلو ما بجيب ليه خبر سمح.
• كارثة أكيدة.
• وأي رقم غريب الأيامات دي (بلوة).
• مصيبة.
• ما في غير كدا.
• عبدالواحد المسكين، قلبو كعب، قعد يفكر في أمه التي تجاوزت السبعين.
• وداها طوالي لي أمو المسكينة.
• عقلو يودي ويجيب.
• أمو عاوزة الدواء بتاع (القلب)، المرة دي ما قدر يجيبو ليها.
• فتش الصيدليات دي صيدلية صيدلية ما لقى (الدواء).
• قالوا ليه الامتدادات حظرت استيراد هذا الدواء.
• الناس تموت!!.
• هو بين هذه الجدالية، وجد نفسه بدون ما يشعر يضغط على زر قبول المكالمة.
• الو..
• في شنو؟.
• الصوت جاءه (متحشرج) ، تبدو عليه اثار (الصفوف) واضحة ، وشىء من الويكة وملاح الويكاب.
• قبل ما يقول معاي منو؟.
• قال ليه الصوت القادم من التلفون: عندك ولد اسمو (عباس)، كان واقف في (صف العيش) عمل ليه شكلة مع الولد الوقف قدامه.
• الولد القدامو ما كضب شال ليه (حجر) وفلق بيهو ولدك.
• الولد حالتو ما خطيرة ، لكن نزل منو دم كتير…
• هو ما فاقد الوعي لكن بقول ليه في كلمات غريبة.
• بقطع.
• ما فاهمين منو حاجة.
• ألحقنا سريع.
• عبدالواحد قال ليه انتوا هسع وين؟.
• الزول قال ليه بتعرف فرن التويتلي، نحن واقفين في صفو ، لكن ولدك طلع من الصف.
• الرغيف قطع.
• منتظرين العجنة التانية.
• قالوا ما بتتأخر – انتوا عاوزين عيش بي كم؟…ولدك بقى ما مركز!!.
• عبدالواحد نزل من العربية (ما فيها بنزين) شاف ليه ركشة ومشى على فرن (التويتلي).
• قال لي صاحبو خلى لي بالك من العربية – كب لي معاك بنزين.
• وصل الفرن بي ركشة.
• عبدالواحد خمش الولد ومشى يشوف ليه (صراف آلي) قريب.
• تنقل بين الصرافات الآلية دي صراف آلي آلي…وهو شايل (الولد) النازف دمو.
• كان لابس ليه قميص ابيض.
• القميص بقى احمر ما فيه نقط بيضاء.
• شايل الولد وبفتش ليه في صراف آلي.
• آخر حاجة لقى ليه صراف آلي شغال…لكن الصف وصل الزلط.
• قال يستأذن من الناس القدامو، ولدو حالتو ما بتسمح.
• لكن لقى الناس الواقفين قدامو في الصف ظروفهم اصعب من ظروفه.
• حالتهم كلهم صعبة.
• واحد قال ليه أنا زوجتي خليتها في غرفة الولادة – الدكتور فجأة حول الولادة من عادية الى (قيصرية).
• لكن والله (القيصرية) الواقف بيها في الصراف الآلي الآن أصعب من قيصرية المدام.
• واحد قال ليه والله أنا لي اسبوع عاوز أسحب لي الف جنيه من الصراف ، الأولاد في البيت ليهم تلاتة يوم ما دخلو ليهم حاجة في بطنهم.
• وواحد قال ليه سيد البيت طلّع الاولاد من البيت في البرد دا، وعاوز لي أي حاجة امشى أشوف بيها مخرج.
• وواحد قال ليه المرحومة خليتها في البيت، قلت ليهم ما تدفونها قبل ما أجيكم.
• أوضاع صعبة.
• وحالة متعثرة.
• عبدالواحد ما قدر يقول شيء ، وقف في الصف.
• الصراف الآلي يطلع في القروش زي (الخبيز).
• والناس تعاين في شاشة الصراف.
• الصراف تقول القروش بيخترعها.
• تقول دافعها من جيبو.
• يطلع فيها متل (كرت الفتوح).
• أنا أبخل من الصرافات الالية دي ما لاقاني.
• ما شفتها.
• المهم قبل عبدالواحد ما يصلو الدور، في واحد طلع من الصرّاف وهو يصرخ ، زي الجاب ليه خبر سمح.
• قال ليهم القروش قطعت.
• الصف اتفرتك.
• عبدالواحد شال ولدو وهو بردد في كلمات غير مفهومة ومشى يشوف ليه صراف آلي آخر.
• عبدالواحد ذاتو بقى يردد في كلمات ما مفهومة.
• وقميص عباس الاحمر الذي كان منقط بالابيض ..بقى أحمر صافي.
• أحمر سادة.
• ما فيه ولا نقطة بيضاء.
• مشى شوية لقى ليه ناس واقفين قدام صراف آلي وقف معاهم، اكتشف ان الصراف الآلي هذا صراف بتاع (لقيمات).
• الصرّاف قلبوه محل بتاع زلابية.
• والناس راضية بالكلام دا.
• وواقفة في الصف.
• صف الزلابية.
• عبدالواحد قال يقيف في الصف بتاع الزلابية ، لكن لقاها شينة.
• حالة ولدو ما بتسمح.
• عبدالواحد قنع من موضوع الصرافات الآلية دي.
• قال يضرب لي قريبو السماني.
• ضرب للسماني، قال ليه عاوز لي قروش، ولدي انضرب في صف العيش وعاوز أسعفو.
• السماني قال ليه والله اخر 3 الف جنيه شالها الطيب ود العدم، قال عندو غسيل كلي مستعجل.
• عبدالواحد قال يضرب لي صاحبو الشفيع ..عندو قروش وزول مرتاح وما قاعد يقصر في المواضيع الزي دي.
• ضرب لي الشفيع ..الشفيع ما رد عليه.
• رسل ليه رسالة.
• ما رجع ليه.
• قال يمشي ليه في البيت.
• وصف لبتاع الركشة.
• مشى ليه في البيت.
• قالوا ليه انتو وين يا زول؟.
• الشفيع صاحبك ليه 14 يوم في السجن.
• دخلوه السجن في (دقيق).
• والولد دمو نازف.
• بقي يقول ليه كلمات غريبة شديد.
• زي الصراف الآلي وقت يرفض (البطاقة).
• عبدالواحد عندو موبايلو جديد.
• نوت 6.
• قال يمشي يفكو يعالج الولد.
• مشى السوق.
• أي زول يعرض ليه الموبايل يقول ليه بس كاش مافي.
• اشتري منك بي شيك.
• او خدمة بنكك.
• زول عندو قرش ما في.
• عبدالواحد ما عرف يفك الموبايل.
• والولد دمو نازف.
• وحالتو اتأخرت شوية.
• قال يلحق الولد يخمو ويمشي بيه على الدكتور يحكي ليه الحاصل.
• يشرح ليه الموقف.
• مشى العيادة.
• لقى الصف طويل.
• الناس من كترتها اتوزعت على ستات الشاي.
• والولد دمو بينزف.
• قدامو 21 نفر.
• وقف في الصف.
• وهو قرش ما عندو.
• وقت ندهو اسمو ، كان ابنه عباس عبدالواحد بيخلص في الروح.
• دخل علي الدكتور.
• الدكتور قال ليه ولدك دا فارق الحياة منذ 45 دقيقة.
• الولد مات.
• هو في الحالة دي ضرب ليه الزول الكان قبيل كلمو بحالة ولدو وقت انضرب في صف الرغيف.
• قال ليه الرغيف طلع.
• ما قدر يقول حاجة.
• قبل ما يطلع من المستشفى وهو يحمل ابنه (جثة) هامدة، زوجتو (أم الولد) ضربت ليه تلفون.
• قالت ليهو انت وين من الصباح ؟..عباس ولدك طلع من نص النهار عشان يجيب الرغيف لغاية الآن ما رجع.
• الواطة مغربت.
• ما قدر يقول ليها أي حاجة.
• قبل ما تقفل التلفون، قالت ليه بالمناسبة الغاز قطع، تعال اتصرف شوف لينا انبوبة غاز، حلتي لغاية الآن ما نضجت.
• قفل المكالمة.
• وولدو جثة قدام عيونو.
• شايلو في ايديه.
• ما عارف يعمل شنو؟.
• يتصرف كيف؟.
• رأسو ضارب.
• زوجتو تاني ضربت ليه…قالت ليه الكهربة خلصت ..جاب ليك معاك كهربة.
• برضو ما قدر يكلمها.
• ما قدر يقول ليها حاجة.
• هو في هذه الاثناء ، ضربو ليه ناس البيت الكبير، قالوا ليه ألحقنا أمك تعبانة شوية.
• شايل الولد في ايدو وحايم.
• يمشى وين؟.
• يعمل شنو؟.
• ناس البيت الكبير تاني ضربو ليه ، قالوا ليه إلحقنا في (المقابر) أمك ماتت.
• قال لي اخوه الكبير أسمع احفرو ليكم (قبر) تاني مع قبر الوالدة.
• اخوه قال ليه في شنو؟…قبر تاني ليه؟.
• قال ليه عباس ولدي مات في صف الرغيف.
• شال جثة ولدو ومشى على المقابر.
• صلوا على الأم وعلى الولد.
• دفنوا الام.
• ودفنوا الولد.
• في نفس اللحظة.
• قبل ما يطلع من المقابر ، ضرب ليه صاحبو الواقف ليه مع عربيتو في الطلمبة ، قال ليه انت وين؟..كبيت ليك (بنزين).
• ما قال ليه شيء.
• قبل ما شاحن تلفونو يقطع …زوجتو رجعت ليه تاني ، قالت ليه عباس لسه ما رجع.
• انتوا وين الليلة ادتونا الجوع؟.
• قال ليها يا ريت لو بقت على (الجوع) بس، والتلفون قطع شاحن.
• …………..
• ملحوظة : نعمل شنو؟.
هوامش
• الناس ديل بقولوا دي أزمة مفتعلة.
• تتخيلوا الزول بقيف ليه 7 ساعات في صف العيش في أزمة مفتعلة.
• وبقيف يومو كلو في الصراف الآلي ..برضو في أزمة مفتعلة.
• الزول يمشي كداري مواصلات مافي …يقطع المسافات دي كلها (أزمة مفتعلة).
• قالوا ليك في واحد مشى الدهب ،جاء راجع من هناك (فنان شعبي).
• قنع من الدهب.
• في الكورة كل ما تحدث هزيمة بغيروا المدرب.
• في السودان كل ما تحدث أزمة اقتصادية بغيروا العملة.
• يبدو ان معتز موسى هو الوحيد الذي لا يشعر بالأزمة الاقتصادية الحالية.
• يمكن عشان شغال رئيس وزراء وشغال وزير مالية.
• البلد دي إلّا تشتغل فيها (وزيرين)، عشان تقدر تمشي أوضاعك.
• اذا معتز موسى ما قدر يمشي حاله وهو رئيس للوزراء إلّا بعد ان أصبح وزير للمالية ، الناس التانية تعمل شنو؟.
• في ناس عندها وظيفة واحدة.
• وفي ناس وظيفة ذاتها ما عندها.
• والحمدلله على كل حال.
• وابقوا على سفر.
• ……….
• عاجل : أقصر صف في البلد دي الصف الوطني.
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