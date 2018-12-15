من صف لي صف !!.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• عبدالواحد واقف في صف البنزين…ضرب ليه (رقم غريب).

• الرقم الغريب عادة بكون كله (ستات).

• هو في صف البنزين قعد يفكر ..يرد ام لا يرد؟.

• الرقم لمن يكون فيه (ستات)، عادة بكون جايب ليه مصيبة.

• اصلو ما بجيب ليه خبر سمح.

• كارثة أكيدة.

• وأي رقم غريب الأيامات دي (بلوة).

• مصيبة.

• ما في غير كدا.

• عبدالواحد المسكين، قلبو كعب، قعد يفكر في أمه التي تجاوزت السبعين.

• وداها طوالي لي أمو المسكينة.

• عقلو يودي ويجيب.

• أمو عاوزة الدواء بتاع (القلب)، المرة دي ما قدر يجيبو ليها.

• فتش الصيدليات دي صيدلية صيدلية ما لقى (الدواء).

• قالوا ليه الامتدادات حظرت استيراد هذا الدواء.

• الناس تموت!!.

• هو بين هذه الجدالية، وجد نفسه بدون ما يشعر يضغط على زر قبول المكالمة.

• الو..

• في شنو؟.

• الصوت جاءه (متحشرج) ، تبدو عليه اثار (الصفوف) واضحة ، وشىء من الويكة وملاح الويكاب.

• قبل ما يقول معاي منو؟.

• قال ليه الصوت القادم من التلفون: عندك ولد اسمو (عباس)، كان واقف في (صف العيش) عمل ليه شكلة مع الولد الوقف قدامه.

• الولد القدامو ما كضب شال ليه (حجر) وفلق بيهو ولدك.

• الولد حالتو ما خطيرة ، لكن نزل منو دم كتير…

• هو ما فاقد الوعي لكن بقول ليه في كلمات غريبة.

• بقطع.

• ما فاهمين منو حاجة.

• ألحقنا سريع.

• عبدالواحد قال ليه انتوا هسع وين؟.

• الزول قال ليه بتعرف فرن التويتلي، نحن واقفين في صفو ، لكن ولدك طلع من الصف.

• الرغيف قطع.

• منتظرين العجنة التانية.

• قالوا ما بتتأخر – انتوا عاوزين عيش بي كم؟…ولدك بقى ما مركز!!.

• عبدالواحد نزل من العربية (ما فيها بنزين) شاف ليه ركشة ومشى على فرن (التويتلي).

• قال لي صاحبو خلى لي بالك من العربية – كب لي معاك بنزين.

• وصل الفرن بي ركشة.

• عبدالواحد خمش الولد ومشى يشوف ليه (صراف آلي) قريب.

• تنقل بين الصرافات الآلية دي صراف آلي آلي…وهو شايل (الولد) النازف دمو.

• كان لابس ليه قميص ابيض.

• القميص بقى احمر ما فيه نقط بيضاء.

• شايل الولد وبفتش ليه في صراف آلي.

• آخر حاجة لقى ليه صراف آلي شغال…لكن الصف وصل الزلط.

• قال يستأذن من الناس القدامو، ولدو حالتو ما بتسمح.

• لكن لقى الناس الواقفين قدامو في الصف ظروفهم اصعب من ظروفه.

• حالتهم كلهم صعبة.

• واحد قال ليه أنا زوجتي خليتها في غرفة الولادة – الدكتور فجأة حول الولادة من عادية الى (قيصرية).

• لكن والله (القيصرية) الواقف بيها في الصراف الآلي الآن أصعب من قيصرية المدام.

• واحد قال ليه والله أنا لي اسبوع عاوز أسحب لي الف جنيه من الصراف ، الأولاد في البيت ليهم تلاتة يوم ما دخلو ليهم حاجة في بطنهم.

• وواحد قال ليه سيد البيت طلّع الاولاد من البيت في البرد دا، وعاوز لي أي حاجة امشى أشوف بيها مخرج.

• وواحد قال ليه المرحومة خليتها في البيت، قلت ليهم ما تدفونها قبل ما أجيكم.

• أوضاع صعبة.

• وحالة متعثرة.

• عبدالواحد ما قدر يقول شيء ، وقف في الصف.

• الصراف الآلي يطلع في القروش زي (الخبيز).

• والناس تعاين في شاشة الصراف.

• الصراف تقول القروش بيخترعها.

• تقول دافعها من جيبو.

• يطلع فيها متل (كرت الفتوح).

• أنا أبخل من الصرافات الالية دي ما لاقاني.

• ما شفتها.

• المهم قبل عبدالواحد ما يصلو الدور، في واحد طلع من الصرّاف وهو يصرخ ، زي الجاب ليه خبر سمح.

• قال ليهم القروش قطعت.

• الصف اتفرتك.

• عبدالواحد شال ولدو وهو بردد في كلمات غير مفهومة ومشى يشوف ليه صراف آلي آخر.

• عبدالواحد ذاتو بقى يردد في كلمات ما مفهومة.

• وقميص عباس الاحمر الذي كان منقط بالابيض ..بقى أحمر صافي.

• أحمر سادة.

• ما فيه ولا نقطة بيضاء.

• مشى شوية لقى ليه ناس واقفين قدام صراف آلي وقف معاهم، اكتشف ان الصراف الآلي هذا صراف بتاع (لقيمات).

• الصرّاف قلبوه محل بتاع زلابية.

• والناس راضية بالكلام دا.

• وواقفة في الصف.

• صف الزلابية.

• عبدالواحد قال يقيف في الصف بتاع الزلابية ، لكن لقاها شينة.

• حالة ولدو ما بتسمح.

• عبدالواحد قنع من موضوع الصرافات الآلية دي.

• قال يضرب لي قريبو السماني.

• ضرب للسماني، قال ليه عاوز لي قروش، ولدي انضرب في صف العيش وعاوز أسعفو.

• السماني قال ليه والله اخر 3 الف جنيه شالها الطيب ود العدم، قال عندو غسيل كلي مستعجل.

• عبدالواحد قال يضرب لي صاحبو الشفيع ..عندو قروش وزول مرتاح وما قاعد يقصر في المواضيع الزي دي.

• ضرب لي الشفيع ..الشفيع ما رد عليه.

• رسل ليه رسالة.

• ما رجع ليه.

• قال يمشي ليه في البيت.

• وصف لبتاع الركشة.

• مشى ليه في البيت.

• قالوا ليه انتو وين يا زول؟.

• الشفيع صاحبك ليه 14 يوم في السجن.

• دخلوه السجن في (دقيق).

• والولد دمو نازف.

• بقي يقول ليه كلمات غريبة شديد.

• زي الصراف الآلي وقت يرفض (البطاقة).

• عبدالواحد عندو موبايلو جديد.

• نوت 6.

• قال يمشي يفكو يعالج الولد.

• مشى السوق.

• أي زول يعرض ليه الموبايل يقول ليه بس كاش مافي.

• اشتري منك بي شيك.

• او خدمة بنكك.

• زول عندو قرش ما في.

• عبدالواحد ما عرف يفك الموبايل.

• والولد دمو نازف.

• وحالتو اتأخرت شوية.

• قال يلحق الولد يخمو ويمشي بيه على الدكتور يحكي ليه الحاصل.

• يشرح ليه الموقف.

• مشى العيادة.

• لقى الصف طويل.

• الناس من كترتها اتوزعت على ستات الشاي.

• والولد دمو بينزف.

• قدامو 21 نفر.

• وقف في الصف.

• وهو قرش ما عندو.

• وقت ندهو اسمو ، كان ابنه عباس عبدالواحد بيخلص في الروح.

• دخل علي الدكتور.

• الدكتور قال ليه ولدك دا فارق الحياة منذ 45 دقيقة.

• الولد مات.

• هو في الحالة دي ضرب ليه الزول الكان قبيل كلمو بحالة ولدو وقت انضرب في صف الرغيف.

• قال ليه الرغيف طلع.

• ما قدر يقول حاجة.

• قبل ما يطلع من المستشفى وهو يحمل ابنه (جثة) هامدة، زوجتو (أم الولد) ضربت ليه تلفون.

• قالت ليهو انت وين من الصباح ؟..عباس ولدك طلع من نص النهار عشان يجيب الرغيف لغاية الآن ما رجع.

• الواطة مغربت.

• ما قدر يقول ليها أي حاجة.

• قبل ما تقفل التلفون، قالت ليه بالمناسبة الغاز قطع، تعال اتصرف شوف لينا انبوبة غاز، حلتي لغاية الآن ما نضجت.

• قفل المكالمة.

• وولدو جثة قدام عيونو.

• شايلو في ايديه.

• ما عارف يعمل شنو؟.

• يتصرف كيف؟.

• رأسو ضارب.

• زوجتو تاني ضربت ليه…قالت ليه الكهربة خلصت ..جاب ليك معاك كهربة.

• برضو ما قدر يكلمها.

• ما قدر يقول ليها حاجة.

• هو في هذه الاثناء ، ضربو ليه ناس البيت الكبير، قالوا ليه ألحقنا أمك تعبانة شوية.

• شايل الولد في ايدو وحايم.

• يمشى وين؟.

• يعمل شنو؟.

• ناس البيت الكبير تاني ضربو ليه ، قالوا ليه إلحقنا في (المقابر) أمك ماتت.

• قال لي اخوه الكبير أسمع احفرو ليكم (قبر) تاني مع قبر الوالدة.

• اخوه قال ليه في شنو؟…قبر تاني ليه؟.

• قال ليه عباس ولدي مات في صف الرغيف.

• شال جثة ولدو ومشى على المقابر.

• صلوا على الأم وعلى الولد.

• دفنوا الام.

• ودفنوا الولد.

• في نفس اللحظة.

• قبل ما يطلع من المقابر ، ضرب ليه صاحبو الواقف ليه مع عربيتو في الطلمبة ، قال ليه انت وين؟..كبيت ليك (بنزين).

• ما قال ليه شيء.

• قبل ما شاحن تلفونو يقطع …زوجتو رجعت ليه تاني ، قالت ليه عباس لسه ما رجع.

• انتوا وين الليلة ادتونا الجوع؟.

• قال ليها يا ريت لو بقت على (الجوع) بس، والتلفون قطع شاحن.

• …………..

• ملحوظة : نعمل شنو؟.

هوامش

• الناس ديل بقولوا دي أزمة مفتعلة.

• تتخيلوا الزول بقيف ليه 7 ساعات في صف العيش في أزمة مفتعلة.

• وبقيف يومو كلو في الصراف الآلي ..برضو في أزمة مفتعلة.

• الزول يمشي كداري مواصلات مافي …يقطع المسافات دي كلها (أزمة مفتعلة).

• قالوا ليك في واحد مشى الدهب ،جاء راجع من هناك (فنان شعبي).

• قنع من الدهب.

• في الكورة كل ما تحدث هزيمة بغيروا المدرب.

• في السودان كل ما تحدث أزمة اقتصادية بغيروا العملة.

• يبدو ان معتز موسى هو الوحيد الذي لا يشعر بالأزمة الاقتصادية الحالية.

• يمكن عشان شغال رئيس وزراء وشغال وزير مالية.

• البلد دي إلّا تشتغل فيها (وزيرين)، عشان تقدر تمشي أوضاعك.

• اذا معتز موسى ما قدر يمشي حاله وهو رئيس للوزراء إلّا بعد ان أصبح وزير للمالية ، الناس التانية تعمل شنو؟.

• في ناس عندها وظيفة واحدة.

• وفي ناس وظيفة ذاتها ما عندها.

• والحمدلله على كل حال.

• وابقوا على سفر.

• ……….

• عاجل : أقصر صف في البلد دي الصف الوطني.