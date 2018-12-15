الجذور!!.. بقلم الطاهر ساتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

:: المكتب القيادي للحزب الحاكم يمتدح صبر الشعب السوداني، وتفهمه المستمر للضائقة المعيشية، وبعض الأزمات الطارئة، والتي تعود لأسباب استمرت لعقدين من الزمان، وان (الفرج قادم).. فالضائقة والأزمات – التي صبر عليها الشعب – لأسباب استمرت لعقدين من الزمان، بمثابة اعتراف صريح من الحكومة بعدم تمكنها من إزالة أسباب الضائقة والأزمات.

:: ما هي أسباب الضائقة؟ وما هي أسباب الأزمات التي تلاحق الناس والبلد لعقدين من الزمان؟.. فالحكومة لم تفصح عن الأسباب.

:: وعلى كل حال، مصطحباً الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا منذ انفصال الجنوب، تأمل أهم أسباب حدوث الأزمات، حسب تلخيص العلماء.. تأجيل حلول القضايا أو تجاهلها، من الأسباب الأساسية للأزمات.. وكثيرة هي قضايا الاقتصاد التي تجاهلتها الحكومة – ترشيد الصرف على السياسة نموذجاً – بمظان الرهان على الزمن في حلها.. ولم يزد هذا الرهان الخاسر الحال إلا وبالاً.. وكذلك ضعف التخطيط من أسباب الأزمات، ولذلك لم يكن مدهشاً أن تُفاجأ الحكومة بآثار انفصال الجنوب.

:: نعم، فوجئت الحكومة بآثار الانفصال ثم ذهاب النفط وارتفاع الدولار، رغم أنها هي التي قررت في نيفاشا احتمال (وقوع الانفصال).. وإن كانت هناك امرأة في طرف قرية ما تتحسب لقوت عامها في بداية العام بمحض (مطمورة)، فما بال نظام لا يتحسب لما (قد يحدث)؟.. ثم هناك الأم التي تلد الأزمات.. والعلماء يسمونها (الإدارة العشوائية).. وهي عجز الادارة عن اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.. إما لعدم توفر المعلومة أو لعدم مقدرتها على التعامل مع المعلومة.

:: ثم هناك أخطر أسباب الأزمة.. وهو النزاع الداخلي.. أي الصراع على مستوى الإدارات.. ومرد هذا الصراع هو عدم تجانس الأفراد داخل المؤسسة، وذلك لضعف أو لعدم وجود اللوائح التي تنظم مستويات ومواصفات ومهام المناصب.. أو لتجاهل أهمية توزيع المناصب لأصحاب الكفاءة وليس لأهل الولاء.. تلك هي أسباب حدوث الأزمات، فتأملها مصطحباً واقعنا الاقتصادي الراهن!

:: ثم السؤال المهم: كيف تواجه العقول الأزمات؟.. عنصر الزمن من أهم العوامل التي تساهم في تفاقم الأزمة أو تقزمها، وما يحدث حالياً بعض آثار خطى التفكير السلحفائي التي انتظرت الأزمة الاقتصادية خمسة أعوام قبل الانفصال ثم عاماً بعد الانفصال دون أن تعمل على درء مخاطره.. ثانياً، الشفافية والتعامل المباشر مع الناس بالحقائق المجردة من كل أنواع الزيف.. وعليه، فالأزمة التي تعيشها البلاد لعقدين من الزمان ليست اقتصادية فحسب، بل هي أزمة (إدارة عامة)، وهذه هي الأزمة الكبرى التي يجب أن تجد حلاً سياسياً شاملاً وعاجلاً.. و(عادلاً).