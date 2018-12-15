أمير قطر يستقبل أعضاء من الكونغرس الأمريكي

ووفقا لصحيفة "العرب" القطرية، استقبل الأمير تميم كلا من برندن بويل عضو لجنة الشؤون الخارجية عن المقاطعة الثالثة عشرة من ولاية بنسلفانيا وإيمي بيرا عضو لجنة الشؤون الخارجية عن المقاطعة السابعة من ولاية بنسلفانيا واندري كارسون عضو لجنة الاستخبارات عن المقاطعة السابعة لولاية أنديانا ودان كيلدي عضو لجنة الخدمات المالية عن المقاطعة الخامسة بولاية ميتشغان.

كما تواجد دونالد نوركروس عضو لجنة الخدمات المسلحة عن المقاطعة الأولى بولاية نيوجيرسي وسعادة السيد جيم هايمز عضو لجنة الاستخبارات ولجنة الخدمات المالية عن المقاطعة الرابعة من ولاية كونتيتك وتوني كاردناس عضو لجنة الطاقة ولجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان عن المقاطعة التاسعة والعشرين من ولاية كاليفورنيا.

وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية وأوجه تطويرها إضافة إلى تبادل الرأي حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم السبت، 15 ديسمبر/كانون الأول، منتدى الدوحة 18، بمشاركة من نخبة رؤساء الدول وصناع القرار، لمناقشة التحديات التي تواجه دول العالم.

وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى بالعاصمة الدوحة، قال أمير قطر، إن موقف بلاده لم يتغير من حل الأزمة الخليجية، وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية، مجددا التأكيد على أن "الحوار هو الذي يكسر الهوة بين الفرقاء مهما اشتدت الخلافات"، وذلك وفقا لقناة "الريان" الرسمية القطرية.

وفي الخامس من يونيو/ حزيران من العام الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها "حصارا" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.