وزير خارجية قطر: مجلس التعاون الخليجي "بلا حول ولا قوة"

الدوحة / الخليج 365

قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، إن مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام عبد اللطيف بن راشد الزياني، "بلا حول ولا قوة".

وأضاف الوزير القطري في كلمة خلال منتدى الدوحة الـ 18، أن "التحالفات الإقليمية بحاجة لإعادة تشكيل، وأن الأمر يتطلب وضع مبادئ جديدة للإدارة".

وتشهد منطقة الخليج أزمة بدأت منتصف 2017، عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر.

وفرضت الدول الأربع "إجراءات عقابية" على قطر متهمة إياها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على القرار الوطني القطري".

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها ـ كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.