إعلان أسماء المرشحين في برنامج سكني الدفعة الـ12.. غدًا

صحيفة الخليج الالكترونية

من المقرر أن تبدأ وزارة الإسكان، غداً الأحد، إعلان أسماء المرشحين في برنامج سكني الدفعة الثانية عشرة.

وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية قد أعلنا منتصف الشهر الماضي، تفاصيل الدفعة الحادية عشرة من برنامج “سكني” لعام 2018 الذي يستهدف تخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة.

وبلغ مجموع المستفيدين من المواطنين خلال هذه الدفعة 35300 مواطن ومواطنة، ليصل إجمالي ما تم تخصيصه حتى الآن إلى أكثر من 285 ألف خيار سكني وتمويلي بما يحقق 95% من مستهدف هذا العام.

وأوضحت الوزارة خلال مؤتمرها الصحفي منتصف نوفمبر الماضي، تفاصيل الخيارات السكنية وتوزيعها الجغرافي، حيث شملت الدفعة 8300 قرض عقاري مدعوماً، و19359 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، و4791 أرضًا سكنية مجانية، إضافة إلى 2850 مستفيدًا لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق.

وبحسب بيانات الدفعة الحادية عشرة تم تخصيص 18000 وحدة سكنية تحت الإنشاء في منطقة مكة المكرمة، و 1008 بالرياض، بالإضافة لـ 273 في المنطقة الشرقية، و78 وحدة في القصيم، وجاء توزيع الأراضي المجانية التي تقدمها الوزارة 389 أرضاً في منطقة الرياض، و114 في منطقة مكة المكرمة، و130 بالمدينة المنورة، و63 أرضاً في منطقة حائل، و2138 بمنطقة جازان، ومنطقة الباحة بـ 551 أرضاً، بالإضافة لـ 121 بمنطقة الجوف، و1227 بمنطقة نجران، و58 أرضاً في منطقة عسير.

وكشف المؤتمر عن أعداد المستفيدين من صندوق التنمية العقارية في الدفعة الحادية عشر، إذ شملت الدفعة جميع مناطق المملكة، حيث خصص في الرياض 2189 قرضاً، ومكة المكرمة 1346، والمنطقة الشرقية 1015، والقصيم 724، والمدينة المنورة 706، ومنطقة عسير 609، ونجران 311، وحائل 308، وتبوك 299، والحدود الشمالية 234، والجوف 228، إضافة إلى 169 في منطقة جازان، و162 بمنطقة الباحة.