“سلمان للإغاثة” يوزع 1,871حقيبة مدرسية و285طقمًا شتويًا على الطلاب السوريين في عكار

الخليج - واس قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 1,871 حقيبة مدرسية و 285 طقماً شتوياً على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان. وشمل التوزيع مدرسة “عيدمون المختلطة الرسمية”، ومدرسة “حكر الحوشب الرسمية المختلطة”، ومدرسة “خربة داود الرسمية المختلطة”، ومدرسة “مزرعة بلدة الرسمية المختلطة”، ومدرسة “تل حياة الرسمية المختلطة”، ومدرسة “رفيق الحريري – تكريت الرسمية المختلطة”، ومدرسة “عكار العتيقة المختلطة الرسمية”، ومدرسة “مشحة المختلطة الرسمية”، في محافظة عكار. وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.

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