شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن بوست: أمريكا تخوض حربا خفية داخل سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة واشنطن بوست، إن القوات الأمريكية سوف تبقى فى سوريا إلى أجل غير مسمى، للسيطرة على ثلث البلاد، فى حين تواجه خطر على العديد من الجبهات.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، السبت، أن مدينة الرقة التى كانت يوما عاصمة لتنظيم داعش الإرهابى تجذب مقاتلين أجانب من أنحاء العالم، تقع حاليا فى قلب التزام الولايات المتحدة الأحدث بحرب فى الشرق الأوسط.

وأشارت إلى ان الإدارة الأمريكية غيرت مسارها تجاه سوريا، ففى حين قال الرئيس دونالد ترامب فى مارس إن جميع القوات الأمريكية ستعود إلى الولايات المتحدة بمجرد الفوز بالمعركة ضد داعش، فإنها عادت فى سبتمبر الماضى لتقول إن القوات ستبقى فى سوريا، انتظارا للتوصل إلى تسوية شاملة للحرب السورية، وفى مهمة جديدة تتمثل فى العمل، بمثابة حصن ضد النفوذ الإيرانى المتزايد.

وترى الصحيفة إن هذا القرار يضع القوات الأمريكية أمام السيطرة الشاملة، وربما إلى أجل غير مسمى، لمنطقة تضم ما يقرب من ثلث سوريا، وهى مساحة شاسعة معظمها أراضى صحراوية، بحجم ولاية لويزيانا. وتثير المهمة الجديدة أسئلة جديدة حول الدور الذى ستلعبه وما إذا كان وجودها يخاطر بأن تصبح جاذبا للصراع الإقليمى والتمرد.