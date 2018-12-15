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شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يهنئ ملك البحرين بذكرى اليوم الوطنى لبلاده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد فى المملكة العربية السعودية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى لبلاده.
وأعرب ولى العهد عن أبلغ التهانى وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة، لملك البحرين ولحكومة وشعب البحرين الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار، وذلك حسبما ذكرت وزارة الخارجية السعودية.
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