شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبو ظبى: إعلان 2019 عام التسامح تذكير بإرث الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الشيخ زايد أرسى إرثا انسانيا عظيما، أساسه التسامح، وذلك بالتزامن مع إعلان خليفة 2019 عاما للتسامح.



محمد بن زايد

وقال ولى عهد أبو ظبى: "بإعلان خليفة 2019 عاما للتسامح.. نستذكر إرثا إنسانيا عظيما أرساه زايد أساسه التسامح.. ليصبح نهجا لمجتمع الإمارات المتعدد الهويات والثقافات .. ما أحوج العالم اليوم الى تعزيز القيم الإنسانية الجامعة التي تمكن المجتمعات من العمل لما يخدم مصالحها وينهض بأوطانها ويؤمن مستقبل أجيالها".

وكان الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء فى الإمارات وحاكم دبى، قد أكد أن العام المقبل 2019 سوف يكون عام التسامح فى الإمارات، فى إطار تعزيز الدور العالمى الذي تلعبه الدولة كعاصمة للتعايش والتلاقي الحضارى".