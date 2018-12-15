فوضى الأسعار وقيادي الوطني!!.. بقلم أشرف عبدالعزيز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد طرق أبواب كل الصرافات الآلية والعودة بخفي حنين ، تذكرت صديق لي تاجر بسوق أمدرمان ، فيممت شطره دون الاتصال به حتى لا يفجعني بأن خزانته خالية من النقد (الكاش) مثل البنوك علي أظفر بمال يكفيني لشراء بعض لوازم (البيت).

وصلت صديقي وتبادلنا التحايا وطلب مني الجلوس وكان مهتماً بالحديث مع أحد الزبائن الذي إستغرب أن جوال السكر بلغ 1600 والدقيق 25 كيلو وصل سعره 900 جنيهاً وهكذا ، كثير من تجار القطاعى عادوا هائمين على وجوههم بعد أن تفاجأوا بزيادات الأسعار التي تحدث في رأس كل ساعة ولا رقيب حكومي يسأل والمحلية مشغولة فقط بجمع الجبايات.

سألته مالذي يحدث في السوق فقال لي : إنها الطامة حلت بالبلاد ، وأن كثير من الشركات أغلقت أبوابها وفي انتظار محطة الدولار القادمة حتى تعيد تسعير السلع وفقاً له.

قلت له منذ متى بدأت هذه الحالة ، فقال لي منذ اتخاذ القرار بتحجيم السيولة النقدية وإمتصاصها بدأت المضاربات خاصة وأن الحكومة ليس لديها احتياطي نقدي ولا تدرك أن الذين يتعاملون في السوق معظمهم لاعلاقة له بالبنوك وبالتالي كلما تضع سياسات (ترقيعية) لتجاوز الأزمة تفشل تماماً ، وحتى السمسم وكل المحصولات التي كان من الممكن أن تسهم في زيادة الايرادات وضخ السيولة دخلت سوق المضاربات لأن الكل يريد أن يحفظ أمواله خارج النظام المصرفي.

وفي الأثناء جاءته مكالمة من أحد التجار ، فطلب من العمال الذين يعملون معه في الدكان بعدم بيع الصابون لأن الكرتونة زادت 200 جنيهاً وأصبحت بـ2000 جنيه.

وفي ذات اليوم كان المكتب القيادي للحزب الحاكم انعقد ليلاً ، وكل الأنظار كانت تتوجه إليه بأن هذا الاجتماع طارئ والقصد منه ايجاد حول سريعة لحل الأزمة التي تطاولت كتطاول طوابير المواطنين أمام المخابر والسيارات أمام محطات الوقود ، ولكن كل ما فعله قيادي الوطني هو توجيه بحل هذه الأزمات ، مع مناقشة ملامح الموازنة الجديدة.

الجواب يعرف من (عنوانو) فالموازنة القادمة ملامحها واضحة ، وقد لا أبالغ إن قلت أن ثمن السيارات الفخيمة التي تراصت والتي يمتطيها اعضاء المكتب القيادي يمكن أن تحل هذه الأزمة ، ومع ذلك يطالب الوطني المواطن بالصبر ..مازال النرجسية هي الطاغية وسط قيادات الحكومة ولن تسلم الجرة كل مرة.