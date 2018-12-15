مدرب الأفريقي التونسي يدلي بتصريحات مثيرة عن مواجهة الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الكاف

الخليج 365 :

أكد المدير الفني للإفريقي التونسي، شهاب الليلي، أن التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، يعد هدفا بارزا لفريقه.ويستضيف فريق الإفريقي، نظيره الهلال السوداني، الأحد المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من المسابقة.وقال الليلي، في المؤتمر صحفي للقاء، اليوم: “نسعى لتخطي عقبة الهلال للتأهل لدور المجموعات، الذي لم نتأهل له منذ مدة طويلة”.

وأضاف: “كما أننا نسعى لتشريف فريق باب الجديد في هذه المسابقة الأفريقية، والدفاع عن سمعته على المستوى القاري، وهذه العوامل تشكل حافزا لنا لإدراك الهدف المنشود”.واصل الليلي: “حين يكون الفريق يلعب على عديد المستويات، لا بد أن يكون جاهزا لذلك، ويتهيأ للظروف غير المعلنة، ويعرف كيف يتعامل معها للحفاظ على مستوى الفريق”.

وأكمل: “نجحنا في التأقلم مع هذه الظروف، سواء محليا أو في مواجهتنا الأولى بدوري الأبطال ضد الجيش الرواندي، إذ خضنا لقاء الذهاب خارج قواعدنا، ونحن نشكو نقصا بالتشكيلة، بسبب الإصابات، ورغم ذلك عدنا بالتعادل، الذي جعلنا نخوض لقاء العودة بمعنويات كبيرة”.

وتابع المدرب: “المهم أننا نجحنا في إيجاد الحلول أمام عديد الغيابات، والتي ستحدث أيضا ضد الهلال، لذا نحن ملزمين بإشراك المقيدين أفريقيا، أي أنه لا يمكن التعويل على اكتشافات الدوري الأخيرة من فريق الشباب، ويمكن إلحاقهم بالقائمة القارية، حال التأهل لدور المجموعات”.

ونوه قائلا: “نخوض المباراة بملعبنا وأمام جماهيرنا، ولذلك نحن مطالبين بالتسجيل دون قبول أي هدف، حتى نخوص الإياب في السودان بأريحية، ولذلك طلبت من لاعبيّ بالتوازن فوق الميدان. المهمة لن تكون سهلة، خاصة أنها بدوري الأبطال، ولم يعد هناك فريق قوي وآخر ضعيف، فالجميع تطور بشكل ملحوظ”.

واستطرد: “الهلال فريق محترم جدا، لذلك علينا توخي الحذر، ولا يجب أن ننزل بكل ثقلنا للهجوم لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، تاركين مناطقنا عارية دون تغطية. علينا معرفة كيف نتصرف في المباراة”.

واختتم: “قلت للاعبيّ إننا محظوظين بالانتماء للإفريقي، وبخوض دوري الأبطال، وهذا يعد حافزا كبيرا لنا”.