مدثر خيري:لن يكون هناك لاعبا اجنبيا في الدوري السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال مدثر خيري في حديثه لإذاعة هلا 96 خلال برنامج زمن اضافي الذي يقدمه الزميل حسن فاروق : ان مجلس إدارة إتحاد الكرة أجاز لائحة الإنضباط وشؤون اللاعبين .. وانه لامكان للاعب مجنس في الدوري السوداني بعد اليوم.. واضاف المجنسين حاليا ستوفق أوضاعهم وقد تنتهي علاقتهم بالدةري كمجنسين بنهاية العقد .. لامكان لحارس مرمى مجنس أو أجنبي في الدوري السوداني .. هدفنا المنتخب الوطني .. مسموح بتسجيل ثلاثة أجانب تحت السن بعد تكوين الأندية لأكادمياتها .. وتكوين الأكاديميات ملزم للأندية لنيل الرخصة .. وواصل الإنضباط تملك حق العقاب لمن يصرح عبر الصحف من المسؤولين والمنضوين تحت منظومة الإتحاد السوداني للكرة .

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