العثور على جثة موظف داخل حمام بالبرلمان بعد “12” ساعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقى مدير إدارة التدوين ورئيس الهيئة النقابية لعمال الهيئة التشريعية”البرلمان ـ مجلس الولايات” محمد نجيب كبر حتفه، ووجد ميتًا بإحدى دورات المياه بالمجلس الوطني، بعد مرور أكثر من “12” ساعة على وفاته.

وقال مدير الإعلام بالبرلمان د.صلاح حسين إن الراحل ترك هاتفه ونظارته بالمكتب وكان يمارس عمله بصورة طبيعية يوم الخميس، وظن الكثير أم الفقيد خرج لأداء مهمة عمل، ولم يكتشف أحد وفاته إلا بعد المكالمات التي أجرتها أسرته لبعض أصدقائه والعاملين معه بالعمل الذين أكّدوا لهم أنه كان مداومًا على عمله.

وبعد البحث وجد ساقطًا على الأرض بعد أن فارق الحياة، وأوضح حسين أ باب الحمام الذي وجد بداخله كان مواربًا، مما يؤدي أنه كان يحاول الخروج لكّنه سقط وفارق الحياة.

وقالت الصحيفة إن سبب الوفاة بسبب الذبحة.

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