إيران وقطر تشددان على تقوية العلاقات وتشيدان باتفاق السلام اليمني

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أعلن أمس الأول الخميس توصل طرفي النزاع في اليمن إلى اتفاق على تبادل أكثر من 16 ألف أسير واتفاق آخر حول الحديدة يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها.

وشدد ظریف، خلال لقائه الشيخ عبد الله، اليوم السبت، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة الدولي، على تمتين الأواصر الثنائية خلال محادثاتهما، بحسب وكالة فارس الإيرانية.

وافتتح تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، منتدى الدوحة 2018، الذي يعقد تحت عنوان "صنع السياسات في عالم متداخل"، في فندق شيراتون الدوحة.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev

ويشارك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا أسبينوزا، ووزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو في هذا المؤتمر.

ومنتدى هذا العام، يقام تحت عنوان "صنع السياسات في عالم متداخل"، ويناقش قضايا ويبحث آليات صنع القرار على مدار يومي 15 و16 ديسمبر/كانون الأول الجاري. ويناقش المنتدى السياسات وتداعياتها وآثارها على الشعوب ضمن 4 محاور رئيسية: الأمن، والسلام والوساطة، والتنمية الاقتصادية، والاتجاهات والتحولات.

وفي 5 يونيو/ حزيران من العام الماضي قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وتقربها من إيران، وهو ما تنفيه الدوحة.