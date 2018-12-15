بعد انتشار صور ومشاهد من "فورمولا إي"... سعوديون: "نرفض الانحلال"

ودشن الغاضبون من احتفالات الدرعية، هاشتاغ "#سعوديون_نرفض_الانحلال"، الذي تصدر اليوم السبت، قائمة الموضوعات الرائجة في السعودية على موقع التغريدات الشهير.

وأبدى نشطاء في المملكة العربية السعودية، غضبهم الشديد، من إحياء الحفلات الصاخبة، موضحين أن التقدم والرقي لا يتحقق بالاختلاط، كما ذكر آخرون أن "الدرعية" مدينة تراثية وواجهة للسعودية أمام كافة دول العالم.

​وأحيا المطرب المصري، عمرو دياب، مساء أمس الجمعة، أول حفل غنائي له في السعودية، على هامش فعاليات بطولة "الفورمولا إي" في الدرعية بالسعودية.

وافتتح المطرب الملقب بـ "الهضبة" الحفل تحت هطول الأمطار الخفيفة، وتفاعل الجمهور مع العديد من أشهر أغنياته، منها "قمرين"، و"تملي معاك"، و"أحلى عيون".

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وانطلقت منافسات الموسم الخامس من سباقات "الفورمولا إي" في الدرعية تحت اسم (الدرعية 2018)، الخميس 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتستمر حتى 15 ديسمبر/كانون الأول.

ويشارك في المسابقة 11 فريقا عالميا تتنافس في مضمار يبلغ طوله 2.495 كلم باستخدام سيارات الجيل الثاني من (الفورمولا إي)، بحسب صحيفة "الوئام".

ويعد سباق "الفورمولا إي- الدرعية 2018" أكبر سباق "للفورمولا إي" يقام على مستوى العالم، مشيرا إلى أن شركة "سي بي إكس" سبق لها أن نظمت 45 سباقا في عواصم دول متقدمة مثل: لندن، باريس، روما، نيويورك، مكسيكوستي، وهنكوك، الصين، إلا أن السباق المقام في السعودية يختلف عن السباقات الأخرى"، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للسباق "سي بي إكس" كارلو بوتاجي.