قطر تهاجم دولا عربية فضلت التطبيع مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية

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الدوحة – سبوتنيك. وانتقد الشيخ محمد بن عبد الرحمن، خلال جلسة نقاشية، في "منتدى الدوحة"، الذي افتتح في العاصمة القطرية، اليوم، تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل، واعتبره تجاوزا لشروط المبادرة العربية للسلام العربي – الإسرائيلي، وهي التي أقرتها الجامعة العربية في اجتماعها ببيروت، في مارس/آذار 2002.

وقال: "مبادرة السلام العربية دعمتها كل الدول العربية، وتشترط الاعتراف بإسرائيل، بانسحابها من جميع الأراضي العربية، التي احتلتها في يونيو/حزيران عام 1967، لكم منذ انطلاقها لم يحدث اختراق، أو أي إنجاز في القضية الفلسطينية".

وأضاف وزير الخارجية القطري: "نرى أن الكثير من الدول العربية تختار التطبيع مع إسرائيل، قبل حل القضية الفلسطينية، التطبيع الكامل مع إسرائيل، لا نرى أنه يحدث فرقا"، معتبرا أن "حل القضية الفلسطينية والتوصل إلى سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، سوف يعزز السلام في المنطقة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار، سلطنة عمان، الشهر الماضي، والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد. وأعلن نتنياهو، بعدها، أنه سيزور دولا عربية أخرى، قريبا، وتحدثت تقارير إعلامية عن احتمال أن تكون البحرين هدف الزيارة القادمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو ما نفته المنامة.