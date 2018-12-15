قطر تفاجئ العالم بحدث جديد... ماذا يحدث هذا المساء

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ووفقا لصحيفة "الراية" القطرية، "تتجه الأنظار، مساء اليوم، إلى الدوحة لمتابعة الحدث الرياضي المرتقب، الخاص بالكشف عن تصميم استاد لوسيل، أكبر ملاعب مونديال 2022". وتتولى اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، التي تعد الجهة المسؤولة عن توفير البنية التحتية اللازمة لاستضافة مونديال 2022، مهمة إزاحة الستار عن تصميم استاد لوسيل، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 80 ألف متفرج.
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وخلال الأعوام القليلة الماضية، كشفت قطر عن تصميم 7 ملاعب مونديالية، هي: استاد خليفة الدولي، والوكرة، والريان، والثمامة، والبيت، والمدينة التعليمية، ورأس أبو عبود، وبات الجميع يترقب تصميم ثامن الملاعب وأكبرها.
يأتي ذلك، في وقت يفكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بزيارة عدد المنتخبات في مونديال قطر 2022 من 32 منتخبا إلى 48.
وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو الثلاثاء الماضي، في لقاء مع برنامج "تيلي فوت" الفرنسي، إن فكرة أن يشارك 48 فريقا في البطولة جيدة ويجب تنفيذها، موضحا أنه لن يكون من السهل على قطر استضافة بطولة كأس العالم وحدها، لأن الفرق المشاركة ستلعب على مدى 28 يوما بدلا من 31، وهو الوقت الطبيعي المقرر للمونديال، لأن البطولة ستتم خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول نظرا لارتفاع الحرارة بها خلال الشهور الصيفية، ولذلك ستقل مدتها 3 أيام".
وقال إن الاتحاد الدولي لكرة القدم تحدث مع قطر حول إمكانية استضافة الدول المجاورة لها للبطولة، ولا يزال يدرس الأمر.
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ويبدو احتمال إقامة مباريات في دول أخرى في المنطقة، مستبعدا في الوقت الراهن لاسيما في ظل الأزمة الدبلوماسية الخليجية منذ إعلان الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة قطع علاقاتها مع الدوحة في يونيو/ حزيران 2017.
وتستضيف قطر نهائيات مونديال 2022، بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، و18 ديسمبر/ كانون الأول، علما أن البطولة ستقام استثنائيا خارج فصل الصيف، لتفادي تأثير الحر الشديد في قطر خلال هذا الفصل.
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