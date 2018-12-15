الخارجية التركية: العمليات ضد "بي كا كا" في العراق ستتواصل

أنقرة / توغتشة نور يلماز / الخليج 365

متحدث الوزارة "حامي أقصوي":

- هذه العمليات ستتواصل ما دامت التنظيمات الإرهابية تنشط انطلاقا من الأراضي العراقية ضد تركيا

- أنشطة "بي كا كا" الإرهابية داخل الأراضي العراقية والسورية مسألة أمن قومي لبلادنا

- المادة الـ 7 من الدستور العراقي تلزم حكومة البلاد بمنع استخدام أراضيها قاعدة لشن هجمات ضد دول مجاورة

قال متحدث وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، السبت، إن عمليات بلاده العسكرية ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق ستتواصل.

جاء ذلك في بيان ردا على سؤال حول عمليات الجيش التركي ضد "بي كا كا" داخل الأراضي العراقية، واستدعاء بغداد سفير أنقرة لديها فاتح يلدز، الجمعة.

وأشار أقصوي أن "بي كا كا" تستخدم أراضي الجارة الجنوبية الشرقية منذ أعوام طويلة، قاعدة لشن عمليات ضد بلاده.

وأضاف: "قتل عشرات الآلاف من مواطنينا في تلك الهجمات، وباتت أنشطة المنظمة داخل الأراضي العراقية والسورية مسألة أمن قومي بالنسبة إلى بلادنا".

وأكد أن أنقرة ذكّرت بغداد مرارا بوجوب تحمل مسؤولياتها بمنع أنشطة الإرهابيين.

وتابع: "إن المادة الـ 7 من الدستور العراقي، تلزم حكومة البلاد بمنع استخدام أراضيها قاعدة لشن هجمات ضد دول مجاورة".

وشدد أقصوي أن تركيا تؤدي مسؤولياتها بمكافحة الإرهاب في إطار علاقات حسن الجوار والمبادئ العامة للتعاون الدولي، ولها الحق في الدفاع عن النفس بموجب المادة الـ 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

ولفت أن أنقرة تنتظر من بغداد تحمل المسؤولية والتعاون بشكل ملموس في هذا الإطار.

وقال أقصوي إن قوات بلاده ألحقت خسائر كبيرة بالمنظمة في عمليات جوية نفذتها الخميس، استهدفت أوكارا في منطقتي سنجار وجبل "قره جاق" شمالي العراق، مؤكدا اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر للحيلولة دون إلحاق أضرار بالسكان المدنيين.

والجمعة، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الغارات دمرت أكثر من 30 هدفا للإرهابيين.

وأضاف في تصريح صحفي، أن العمليات شهدت استهداف معاقل منظمة "بي كا كا" الإرهابية في جبل "قره جاق" لأول مرة.

وتابع أن مهمة هذه الحملة انتهت، وأن الاستعدادات جارية بجدية لإطلاق حملات أخرى.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر عسكرية للأناضول أن الغارات جرت بالتنسيق بين وحدات الاستخبارات والجيش، حيث تم تحديد الأهداف بعناية فائقة لتجنب وقوع أي خسائر بين المدنيين أو ممتلكاتهم.