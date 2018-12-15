البحرية الإسرائيلية تعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ غزة

غزة / مصطفى حبوش / الخليج 365

اعتقلت قوات من سلاح البحرية الإسرائيلي صباح السبت، 4 صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ قطاع غزة.

وقال نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين لمراسل الخليج 365، إن "زوارق الاحتلال لاحقت قارب صيد صغيرا قبالة شاطئ مدينة غزة، وأطلقت النار تجاهه، قبل أن تعتقل صيادين وتصادر القارب ومعدات الصيد".

وأوضح عياش أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت الصيادين خلال عملهما في مساحة تقل عن 4 أميال بحرية، تقع ضمن المساحة التي تسمح السلطات الإسرائيلية للصيادين الفلسطينيين بالعمل فيها.

يأتي ذلك بعد نحو ساعة على اعتقال البحرية للصيادين محمد أبو ريالة (24 عاما)، وشقيقه عاطف (16 عاما)، بعد إطلاق النار تجاه قاربهما قبالة شاطئ مدينة غزة.

وبذلك يرتفع عدد الصيادين الذين اعتقلهم سلاح البحرية الإسرائيلي منذ صباح اليوم إلى 4 صيادين، جميعهم كانوا يمارسون عملهم ضمن المساحة التي تسمح إسرائيل للصيادين الفلسطينيين بالعمل فيها، بحسب عياش.

وأشار نقيب الصيادين الفلسطينيين إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تنتشر بكثافة منذ الصباح الباكر قبالة شواطئ غزة، وتطلق النار بين الحين والآخر تجاه قوارب الصيادين.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تعقيب على الحادث، أو أسباب اعتقال الصيادين حتى الساعة 9.30 تغ.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات الجيش تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد التي حددتها تل أبيب (6 أميال بحرية).