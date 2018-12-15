النقل توجه نصائح لقائدي المركبات أثناء هطول #الأمطار

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صحيفة الخليج الالكترونية
نصحت وزارة النقل قائدي المركبات بالحرص أثناء هطول الأمطار على مسك مقود السيارة بيديهم الاثنتين، والابتعاد عما قد يشتت انتباههم مثل الهاتف الجوال أو حتى الاستماع للراديو.
ونوهت الوزارة من خلال حسابها على موقع “تويتر”، إلى أهمية معرفة أن مكابح السيارة يمكن أن تتأثر بالمياه ويحدث الانزلاق المفاجئ.
ولفتت إلى ضرورة حرص السائق على ترك مسافة كافية عند تجاوزه لمركبة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن استخدام المكابح بقوة، إلى جانب تجنب التجاوز في المناطق التي لا تكون فيها الرؤية واضحة.
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