تخصيص دوريات لنقل الطلاب حال تعطل سياراتهم أثناء فترة الاختبارات في #جدة

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صحيفة الخليج الالكترونية
تبدأ إدارة مرور محافظة جدة اعتباراً من غدٍ الأحد نشر دوريات المرور الرسمية والسرية بالطرق لتنظيم وتسهيل وصول الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم مع بداية الاختبارات لنصف العام.
وقال مدير مرور جدة العميد سليمان الزكري إنه تم تخصيص عدد من دوريات المرور لتتمركز في نقاط محددة أيام الاختبارات لتقوم بمساعدة الطلاب وإيصالهم إلى مدارسهم في حال تعرض سياراتهم لأعطال.
وأبان أن خطة المرور تشمل تمركز دوريات سرية ورسمية أمام المدارس لضبط أي مخالفات مرورية كالتفحيط، لافتاٌ -طبقاً لصحيفة “المدينة”- إلى أنه سيتم تطبيق النظام بحق كل من يتم ضبطه يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها نظاماً.
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