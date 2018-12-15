شكرا لقرائتكم خبر عن مسهور: المرحلة تقتضي صرامة في تنفيذ التوافقات واستمرار الاصابع على الزناد والان مع التفاصيل

قال الكاتب والمحلل السياسي، هاني مسهور، إن بواعث القلق تظل تحتل المساحة الاوسع فلا يمكن التعويل على نجاح اتفاق السويد من أن يؤدي الى حلول لا تمنح الحوثي الثلث المعطل على غرار حزب الله في لبنان.

وأشار مسهور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن المرحلة تقتضي صرامة في تنفيذ التوافقات واستمرار وضع الاصابع على زناد البنادق.

وأضاف، في تغريدة أخرى، أن القيادة السياسية أفرغت الشرعية من قوتها بإحلال الحزبية بديلا عن حكومة الوحدة الوطنية.

ولفت إلى أن محصلة هذا الأمر شرعية استسلمت وشرعنت للانقلابيين تمثيلا سياسيا بإشراف دولي.

وخرجت مشاورات السويد باتفاقات غير موقعة، على قضايا إنسانية واقتصادية فيما لم تحرز أي تقدم على المستوى السياسي والعسكري.