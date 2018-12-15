شكرا لقرائتكم خبر عن "سلمان للإغاثة" يوزع الحقيبة المدرسية على الطلاب السوريين في لبنان والان مع التفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، 1,871 حقيبة مدرسية و 285 طقماً شتوياً على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

وطبقا لوكالة "واس" الرسمية، شمل التوزيع مدرسة "عيدمون المختلطة الرسمية"، ومدرسة "حكر الحوشب الرسمية المختلطة"، ومدرسة "خربة داود الرسمية المختلطة"، ومدرسة "مزرعة بلدة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "تل حياة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "رفيق الحريري - تكريت الرسمية المختلطة"، ومدرسة "عكار العتيقة المختلطة الرسمية"، ومدرسة "مشحة المختلطة الرسمية"، في محافظة عكار.

ولفتت إلى هذه المساعدات تأتي لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء