شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير عطية: بيحان نموذج للمقاومة والتضحية والرجولة والشرف والان مع التفاصيل

قال وزير الأوقاف اليمني، أحمد عطية، إنه وفي يوم 15 ديسمبر 2017, كانت بيحان بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، على موعد مع تحريرها من أبشع غازي، وأسوأ مليشيات، وأكثر البشر دموية.

وأضاف الوزير عطية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تحررت مديرية بيحان بعد قوافل من الشهداء والجرحى لنيل الكرامة.

ولفت إلى أن بيحان صارت بأهلها وغيرهم ممن سكب الدم على ترابها، أنموذجا للمقاومة والتضحية والرجولة والشرف.

وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، قبل عام، من تحرير مديرية بيحان، آخر معاقل المليشيا في المحافظة، والتوجه إلى مناطق محافظة البيضاء الحدودية مع شبوة.

واستطاعت قوات الشرعية، وبدعم من التحالف العربي، تحرير 3 مديريات في البيضاء.