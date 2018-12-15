شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش النيجيري يلغي تعليق أنشطة يونيسف والان مع التفاصيل

أعلن الجيش النيجيري في بيان أمس الجمعة إنه ألغى تعليق أنشطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في شمال شرق نيجيريا. وأصدر الجيش هذا الإعلان في بيان عبر البريد الإلكتروني بعد ساعات من فرضه هذا التعليق واتهامه موظفي يونيسف بتدريب جواسيس يدعمون تمرداً إسلامياً في المنطقة. وقال إن التعليق ألغي بعد "مناقشات مكثفة".

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش النيجيري يلغي تعليق أنشطة يونيسف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .