شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحتج على القصف التركي والان مع التفاصيل
وأعلنت الخارجية العراقية في بيان أنها "تستنكر ما قامت به الطائرات التركية من خرقٍ للأجواء العراقية، واستهداف للعديد من المواقع في منطقتي جبل سنجار ومخمور شمالي العراق، التي أوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات".
وأضافت الوزارة في بيانها، أن "مثل هذه الأعمال تعد انتهاكاً لسيادة العراق وسلامة أمنه ومواطنيه وعملاً مرفوضاً على الصعد كافة، بما يتنافى ومبادئ حسن الجوار التي تجمع البلدين".
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