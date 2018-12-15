شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الجزائري: سنوقف تصدير الغاز حال تزايد الطلب المحلي والان مع التفاصيل

قال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني إن إنتاج بلاده الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ 130 مليار متر مكعب، يتم توجيه 50 مليار متر مكعب للاستهلاك المحلي.

وأضاف قيطوني في تصريحات نقلتها صحيفة المحور اليومي الجزائرية: "لو بقيت وتيرة الاستهلاك على حالها المرتفع فستوقف الجزائر تصدير الغاز نحو الخارج".

وشدد قيطوني على ضرورة إيجاد حلول أخرى لتلبية الطلب الوطني المتزايد على الغاز وتفادي بلوغ مرحلة لن يكون فيها بمقدور البلاد التصدير وبالتالي فقدان مداخيل من العملة الصعبة.

وتابع "الإنتاج الوطني الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ 130 مليار متر مكعب، ويتم توجيه 50 مليار متر مكعب للاستهلاك الوطني، في حين أن 50 مليار متر مكعب توجه للتصدير و30 مليار متر مكعب تضخ في الآبار لتحافظ على نشاطها، قائلا بهذا الشأن إنه في غضون سنتين إلى 3 سنوات لا يمكن أن نصدر الغاز ما لم نسارع في إيجاد حلول أخرى لتلبية الطلب".

في سياق ذي صلة، أوضح المسؤول الأول عن قطاع الطاقة في الجزائر أن تغطية الطلب الوطني حاليا من الغاز الطبيعي انتقلت من 32% في 2000 إلى 62% حاليا، فيما يتم تغطية 40% بغاز البروبان، أما نسبة التغطية من الكهرباء فقد بلغت 99% على حد قوله، مذكرا أن هذه الأخيرة تنتج أيضا بالاعتماد على الغاز.

وأضاف الوزير يقول: "إن واصلنا الاستهلاك على هذه الوتيرة في ظل استقرار الإنتاج فلن يكون هناك تصدير، ولذلك يجب إيجاد حلول أخرى".