شكرا لقرائتكم خبر عن طرح وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج والان مع التفاصيل

بدأت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، اليوم، في استقبال طلبات المتقدمين ممّن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة "أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ".

وتشمل الوظائف المطروحة عدداً من التخصّصات بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح وكليات فروع الجامعة.

ويتم استقبال الطلبات عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة: https://jobs.psau.edu.sa.

ودعا وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري؛ الراغبين في شغل هذه الوظائف، إلى التسجيل في موقع الجامعة، وتحميل الوثائق المطلوبة، واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصّص كل متقدم.

وأشار إلى أن تقديم الطلبات سيستمر حتى يوم السبت المقبل 15 / 4 / 1440 هـ."