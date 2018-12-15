شكرا لقرائتكم خبر عن يعاقب رضيعة بوضعها في مجفف الملابس والان مع التفاصيل

يواجه اسكتلندي تهمة تعريض حياة رضيعة للخطر، بعد أن وضعها في آلة تجفيف الملابس قيد التشغيل، مرتين.

وأدانت المحكمة في مدينة دندي الاسكتلندية توماس دن بالاعتداء، بعد أن وضع الرضيعة التي تبلغ من العمر 13 شهراً فقط في آلة تجفيف الملابس وشغلها مرتين في غضون 3 أسابيع في الشتاء الماضي،

ما تسبب في إصابتها بجروح وإصابات خطيرة، حسب ميرور البريطانية.

ويُعتقد أن توماس أقدم على تعريض حياة طفل آخر للخطر، بوضع يده على أنفه وفمه ومنعه من التنفس، وواجه أربع تهم في جلسة استماع أخيراً في المحكمة.

وفي مناسبة أخرى، ضرب المتهم الرضيعة مراراً على رأسها وجسدها.