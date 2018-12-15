شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" ترحب بنتائج المفاوضات اليمنية في السويد والان مع التفاصيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، بنتائج المفاوضات اليمنية في السويد، خصوصاً انسحاب مليشيا الحوثي من مدينة الحديدة ومينائها.
وأكد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام للمنظمة، أن "التعاون الإسلامي" تدعم الحل السياسي الشامل المبني على قرار الأمم المتحدة رقم 2216 والمبادرة الخليجية، فضلاً عن مخرجات الحوار الوطني اليمني، مضيفاً أن هذه الأسس المرجعية كفيلة بضمان سلامة اليمن وأمنه واستقراره.
وجدد العثيمين موقف المنظمة المساند للسلطة الشرعية في اليمن، مثمناً جميع الجهود الهادفة إلى إحلال السلام.
واختتمت المفاوضات اليمنية في السويد، الخميس، بالاتفاق بين وفدي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية على ملفات الأسرى والحديدة وتعز.
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