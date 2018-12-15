شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة صينية تلزم الشاحنات بتركيب نظام لمراقبة السائقين أثناء القيادة والان مع التفاصيل

أصدرت شنتشن، واحدة من أكبر المدن الصينية وأسرعها نموا، قانونا يلزم جميع الشاحنات الثقيلة بتركيب نظام مراقبة تصرفات السائق أثناء القيادة (DMS)، بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل.

وحسب ما ذكرته صحيفة "جلوبال تايمز"، وقعت شركة Exsun"" الصينية، واحدة من الموردين الرئيسيين لأنظمة الملاحة (GPS) والتحكم عن بعد في الصين، صفقة بملايين الدولارات مع إحدى شركات التي تعمل في مجال الذكاء الاطصناعي لإنتاج نظام مراقبة للسائقين أثناء القيادة.

وتم تصميم هذا النظام لتتبع اتجاه نظر السائق وحركة العين وموضع الرأس أثناء القيادة، كما يستخدم خوارزميات لتقييم مستوى السائق من النعاس والتشتيت، ويمكنه أيضا قياس اتساع حدقة العين، وهو مؤشر موثوق لحالات تعاطي المخدرات أو الكحول.

يتضمن النظام أيضاً أجهزة مراقبة السرعة، ووضع حزام الأمان، التحكم في مقود الشاحنة، وغيرها من أمور السلامة التي تساعد على المحافظة على أرواح السائقين وسلامتهم

وبحسب الصحيفة، يرسل نظام المراقبة لسائقي الشاحنات الصينيين إشارات إنذارية في الوقت الحقيقي في حالة كانوا غير منتبهين للطريق من شأنها أن تمنع حوادث الطرق وتنقذ الأرواح.

ووفقاً لدراسة استقصائية أجرتها منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 250،000 شخص يُقتلون في حوادث السيارات كل عام في الصين – أي أن أكثر من 700 شخص يموتون كل يوم على الطرق في البلاد.