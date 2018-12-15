شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق دبي" تستعرض 70 فكرة إبداعية عن تطوير "إنترنت القطارات" والان مع التفاصيل

تبنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تطوير عدد من أفكار إبداعية تمحورت حول الارتقاء بمبادرة "إنترنت القطارات"، وذلك بهدف تطوير الخدمات المقدمة إلى ركاب المترو والترام من السكان والسائحين والزائرين.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة القطارات في الهيئة، بالتعاون مع شركة ألكاتيل العالمية للاتصالات، في مختبر الابتكار الحكومي التابع للهيئة والكائن في منطقة الصفوح، حيث طرحت خلال الورشة مجموعة من الأفكار التي بحثها وناقشها المشاركون في المختبر، ليخرجوا بـ70 فكرة إبداعية حول تطوير فكرة إنترنت القطارات، وذلك لتحقيق التواصل الذكي مع القطارات وبنيتها التحتية عبر هذه الفكرة.

وقال يونس إن المختبر ناقش كذلك التصورات الحالية لمستقبل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتعامل مع بعض التحديات القائمة وسبل مواجهتها واقتراح أفضل الحلول لها لتحقيق أهداف الهيئة في هذا المجال وإسعاد المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع.