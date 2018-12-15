التهمة كولن.. قرار تركي باعتقال 48 عاملا في مؤسسات دفاعية

أصدرت السلطات التركية، الجمعة، قرارا باعتقال 48 شخصا من العاملين في شركتين للصناعات الدفاعية؛ بتهمة صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة انقلاب في عام 2016.

ونفذت الشرطة سلسلة مداهمات تستهدف من يشتبه في أنهم أنصار كولن منذ محاولة الانقلاب في يوليو/تموز عام 2016 التي قُتل خلالها 250 شخصا.

وقالت تقارير صحيفة تركية إن قرارا صدر من النيابة العامة في العاصمة أنقرة بحق عاملين بعدد من شركات الصناعات الدفاعية، في مقدمتها شركة "أسيلسان" المتخصصة في الصناعات العسكرية والإلكترونية.





وشمل قرار التوقيف 25 من العاملين الحاليين في شركتي "أسيلسان" و"هافلسان" للصناعات الإلكترونية الجوية، و17 عاملا سبق فصلهم من مستشارية الصناعات الدفاعية، ومؤسسة تركيا للأبحاث التكنولوجية والعلمية "توبيتاك"، وشركتي "أسيلسان" و"هافلسان"، فضلا عن شركة صناعة الفضاء التركية "توساش"، إلى جانب شخص يعمل بالقطاع الخاص.

وتحركت قوات الشرطة من مديرية أمن العاصمة أنقرة، فور صدور قرار النيابة العامة؛ لضبط المطلوبين، تمهيدا للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات.

وكانت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" دعت في وقت سابق إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، مؤكدة ضرورة عدم السماح لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان في ظل الحملة الأمنية المتواصلة منذ المحاولة الانقلابية.





كان ممثلو الادعاء التركي أصدروا اليوم أوامر بالقبض على 219 عسكريا للاشتباه في صلتهم بكولن.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي ينفي كولن أي تهمة موجهة له بشأنها، اعتقلت السلطات التركية الآلاف من العسكريين والموظفين في القطاع العام والمدرسين والقضاة، بدعوى انتمائهم لجماعة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، الذي نفى تلك المزاعم.

وشهدت تلك الفترة وفاة نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية ومنها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو/أيار 2018.